198 Neyin Numarası? 198 Numarası Kimin, Neden Arar?

198 Neyin Numarası?

Dünya genelinde önemli olan ülkemizde ise son yıllarda sık sık adı duyulmaya başlanan bir kanun ve kurumdan söz edeceğiz. 7 Nisan 2016 yılında hayatımıza giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel hayat gizliliği ile doğrudan ilişkilidir. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan bu kanun, Kişisel Verileri Koruma Kurumu yani kısaca KVKK ile ilişkilidir. 6698 sayılı sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması gibi konular gündeme taşındı. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sırasında oluşabilecek ihlallerde bu yasa ile düzenlendi. Dolayısıyla KVKK’nın amacı, vatandaşların mahremiyetini korumakla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle kişilerin veri güvenliğini sağlayabilmek için çalışmalar yürüten Kişiler Verileri Koruma Kurumu’nun vatandaşlar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. 198 neyin numarası sorusu bu noktada devreye girer. KVKK gerçek ve tüzel kişilere karşı bireylerin mahremiyetini sağlama görevini üstlenirken ALO 198 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bilgi Danışma Hattı ile bu hizmeti destekler. Yani 198 neyin numarası diye merak edenler için bu numaranın Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun numarası olduğunu söyleyebiliriz. Bu numara tarafından aranan kişiler tarafından 198 numarası neden arar sorusu da dile getirilmekte. Bunun için 198 kimin numarası konusuna daha detaylı şekilde değinelim.

198 Numarası Neden Arar?

198 numarasının açılımının ALO 198 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bilgi Danışma Hattı olduğunu söyledik. 198 kimin numarası dediğimizde ise bu hattın Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun danışma hattı olduğunu eklemiştik. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir kamu kurumdur. Bu anlamda vatandaşa hizmetlerini sürdüren kurumun çağrı merkezinin bir diğer ismi de kısaca KVKK Bilgi ve Danışma Hattı olarak geçer. Bu hat sayesinde vatandaşlar, kişisel verilerinin korunması konusuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilir ya da herhangi bir ihlal durumunda şikayette bulunabilirler. Peki KVKK Bilgi ve Danışma Hattı’nın verdiği hizmetler neler? İşte ALO 198 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bilgi Danışma Hattı’nın hizmetleri;

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani kısaca KVKK hakkında bilgilendirme yaparak vatandaşların haklarını bilmesini sağlamak.

- Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması süreçleri hakkında bilgi verir.

- Veri ihlaliyle ilgili bir durum olduğunda bildirim ve şikayetleri değerlendirir.

- Kişisel verilerin korunması ile ilgili konularda vatandaşlara genel danışmanlık yaparlar.

- Kişisel verilerin korunmasının öneminin anlaşılması için kamuoyunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yaparlar.

- İhlallerle ilgili oluşturulan şikayet ya da herhangi talep konularında bireylere geri bildirim sağlarlar.

Görev ve hizmetlerini bu şekilde sıraladığımız Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bilgi Danışma Hattı’nı aramak isterseniz bu hat, resmi tatil günleri dışında sabah 08.30 ve 17.30 saatleri arasında ücretsiz şekilde hizmet veriyor. Ancak size bu numaradan bir çağrı geldi ise 198 numarası neden arar sorusunu yanıtlayalım. İşte madde madde 198 numarası neden arar sorusunun yanıtı;