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        Haberler Bilgi Yaşam 186 Neyin Numarası? 186 Numarası Kimin, Neden Arar?

        186 Neyin Numarası? 186 Numarası Kimin, Neden Arar?

        Günlük hayatımızda birçok farklı numara tarafından çağrı alıyoruz. Bilinmeyen çağrılar tedirgin edebiliyor. Bu tip aramalardan bazılarını da kısa numaralar oluşturuyor. Ancak bu aramalar genellikle kamu kurumları ile ilişkilendiriliyor. Üç haneli, kısa telefon numaralarından biri de 186… Siz de 186 numarasından çağrı aldıysanız eğer 186 kimin numarası sorusuna cevap arayabilirsiniz. 186 neyin numarası ve 186 numarası neden arar gibi sorular hakkında bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:44
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        186 Neyin Numarası?
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        186 Neyin Numarası?

        186 neyin numarası sorusu genellikle bu hattan çağrı alanlar tarafından merak ediliyor. 186 numarası, birçok üç haneli hatta olduğu gibi devlet destekli bir çağrı merkezi. Türkiye'de kesintiler gibi elektrik arızaları ile ilgili olası sorunların ihbar edilebildiği bir hattan söz ediyoruz. 186, elektrikle ilgili oluşan arızaları hem bildirmek hem de arızalar hakkında bilgi almak için kullanılan bir telefon hattıdır. Başka bir deyişle, elektrik hizmetiyle ilgili bir problem yaşadığınızda başvurabileceğiniz ilk adrestir demekte mümkün olacaktır. Elektrik sisteminde oluşabilecek sıkıntılar; elektrik şebekesinde meydana gelen arızalar, planlı elektrik kesintileri, elektrik sayaçlarıyla ilgili sorunlar şeklinde sıralanabilir. Elektrikle ilgili bu tip planlı kesintiler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler de 186'yı arayabilirler. Bu hat sayesinde vatandaşlar yaşadıkları sorunları doğrudan elektrik dağıtım şirketine iletebiliyor ve yaşanan sorun için hızlı bir şekilde hizmet alabiliyorlar. Peki 186 numarası neden arar? Bu soruya yanıt vermeden önce 186 hattını daha iyi tanımak için 186 kimin numarası konusuna da değinelim.

        186 Kimin Numarası?

        186 neyin numarası diyenler için bu hattın Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerinin ortak çağrı merkezi olduğunu belirttik. Bu uygulamanın tam ismi ise Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yani kısaca TEDAŞ olarak geçer. Her bölgede özel elektrik dağıtım şirketi yer alır ve bu şirketler TEDAŞ’tan lisans almış olmalıdır. Yani elektrikle ilgili yaşadığınız herhangi bir sorunda ALO 186’yı aradığınızda bu genel hattan bulunduğunuz bölgedeki elektrik dağıtım şirketine yönlendirilirsiniz. Bölgenizden hangi elektrik dağıtım şirketi sorumlu ise bakım ve onarım için o şirketin çağrı merkezine yönlendirilirsiniz. Bu nedenle 186 kimin numarası diyenler için bu numaranın TEDAŞ’a ait olduğunu ancak dağıtım şirketleriyle ortak çalıştığını söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse Ankara’da yaşayan bir vatandaş ALO 186 numarasını aradığında Başkent EDAŞ şirketine yönlendirilir. İstanbul’da ise bu şirket BEDAŞ iken İzmir’de GDZ ve Antalya’da AEDAŞ gibi şirketler karşımıza çıkar. Yani ALO 186’yı aradığınızda sistem bulunduğunuz bölgeye göre sizi yönlendirir. 186 numarası neden arar sorusunu yanıtlamak için öncelikle ALO 186 ne sebeple aranır ve görevleri nelerdir konusuna bakalım.

        • - Elektrik kesintisi gibi elektrikle ilgili çeşitli arızalar
        • - Sayaçla ilgili arıza benzeri sorunlar
        • - Elektrik aboneliği ile ilgili karşılaşılan sorunlar
        • - Elektrikle ilgili tehlike arz eden durumlar
        • - Planlı elektrik kesintileri
        • - Arıza geri bildirimleri

        Görüldüğü gibi elektrik sistemiyle ilgili bakım, onarım ve arıza gibi pek çok durumda ALO 186 hattı devreye girer. Bu numarayı arayarak hızlı bir şekilde yetkililere yönlendirilebilirsiniz. Peki 186 numarası neden arar?

        186 Numarası Neden Arar?

        186 numarası neden arar sorusunun cevabı aslında oldukça basit… Bu hattan gelen arama sizin aramanıza geri dönüş için olabilir. Arıza ya da kesintiyle ilgili bir ihbar yaptıysanız eğer süreçle ilgili size geri bildirim yapabilirler. Ayrıca verdiğiniz bilgilerde eksiklik varsa tam ve doğru bilgileri almak için aramaları olası… Bunun dışında bölgenizde gerçekleşecek planlı elektrik kesintisi ve çalışmaları hakkında sizi bilgilendirme amacıyla da arayabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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