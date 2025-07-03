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        Haberler Bilgi Yaşam 183 Neyin Numarası? 183 Numarası Kimin, Neden Arar?

        183 Neyin Numarası? 183 Numarası Kimin, Neden Arar?

        Günümüzde hepimizin telefonuna sıklıkla bilinmeyen aramalar geliyor. Bu durumda kim tarafından arandığımızı merak ediyoruz. Telefonumuzda kayıtlı olmayan herhangi bir numaradan çağrı aldığımızda, tedirginlik ya da merak duygusu oluşuyor. Tedirgin olmamızın nedeni ise bizi arayan numaranın güvenilirliği ile ilgili… Aldığınız çağrılardan biri de 183 ise haliyle 183 neyin numarası ve 183 numarası neden arar soruları gündeme geliyor. 183 kimin numarası konusunu detaylı şekilde açıklıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:54
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        183 Neyin Numarası?
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        183 Neyin Numarası?

        Telefon kullanımının artış göstermesi ile birlikte bizi arayan bilinmeyen telefon numaralarının sayıları arttı… Son dönemlerde telefon yoluyla artan dolandırıcılıklar nedeniyle birçoğumuz bilinmeyen numaralara güven duymuyor. Ancak size gelen çağrı, üç rakamlı kısa bir telefon numarası ise kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü bu tip numaralar resmi kurumlar tarafından kullanılıyor. Yine de güvenilir dahi olsa üç haneli bir telefon numarasından size çağrı geldiğinde, kim tarafından ve neden arandığınızı merak etmeniz oldukça doğal. Bu durumda 183 sizi aradıysa akla gelen ilk soru, 183 neyin numarası oluyor. 183, bakanlığa bağlı olan sosyal destek hattıdır. Tam ismi ise ALO 183 Sosyal Destek Hattı olan çağrı merkezi, güvenilir bir sosyal yardım kanalıdır. Devlet destekli bir numara olan 183 kimin numarası konusunda daha detaylı bilgi almak isteyenler yazının devamını okuyabilir.

        183 Kimin Numarası?

        183 kimin numarası dediğimizde bu hat, Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aittir. Bu hattın ortaya çıkmasındaki amaç ise sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan bireyleri ilgili kişi ya da ekiplere daha hızlı şekilde yönlendirebilmek. ALO 183 Sosyal Destek Hattı, acil müdahale gereken durumlarda da arandığı için haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca hizmet veriyor. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın içeriği ve görevleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hat danışma ve yönlendirme görevi üstlenir. Destek hattının hedef aldığı kitle, aile, kadın, yaşlı, çocuk ve engelli gibi tüm bireyleri kapsar. Çeşitli nedenlerle mağdur olan bireylere acil destek vermek amacıyla kurulan 183, bakanlığın sosyal politikalarını hayata geçirir. Bu politikalar ise birey ve toplumların refah seviyesini arttırmaya yönelik uygulamalar içerir. Dezavantajlı ya da diğer bir deyişle mağdur bireylerin özel durumlarını anlamak ve onları korumak için önleyici tedbirler almak 183’ün esas görevidir. Kamu kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa çalışan ALO 183 Sosyal Destek Hattı görevleri alanları;

        • - Aile sorunları
        • - Şiddet ve istismar
        • - Çocuk hakları
        • - Yaşlı ve engelli bireylerin sorunları
        • - Bağımlılık
        • - İnsan ticareti şeklinde sıralanabilir.

        Görüldüğü gibi sosyal destek hattı olan 183’ün görev yelpazesi oldukça geniş. 7 gün ve 24 saat boyunca ulaşılır olduğunu belirttiğimiz bu hat aynı zamanda da ücretsizdir. 183 neyin numarası ve 183 kimin numarası gibi sorulara detaylı yanıt verdikten sonra 183 numarası neden arar konusuna da değinelim.

        183 Numarası Neden Arar?

        Eğer 183 numarası tarafından arandıysanız bunun nedeni çoğunlukla sizin aramanıza yapılan geri dönüştür. Ancak bazen yakınınız tarafından yapılan bir başvuru nedeniyle de aranabilirsiniz. Ayrıca yapmış olduğunuz herhangi bir ihbar söz konusu ise size süreç hakkında bilgi vermek için aramış olmaları yüksek ihtimal. Örnek vermek gerekirse çevrenizde tanık olduğunuz bir şiddet ya da istismar vakası ve bu durumu bildirmeniz durumunda sizi haberdar etmek için arayacaklardır. Ayrıca 183 numarası neden arar dediğimizde bakanlık tarafından yürütülen anket çalışmaları da bu soruya yanıt oluşturabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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