181 Neyin Numarası? 181 Numarası Kimin, Neden Arar?

181 Neyin Numarası?

Cep telefonuna gelen kayıtlı olmaya numaralara karşı pek çok kişi temkinli yaklaşıyor. Bunun nedeni de genellikle arayan numaranın güvenilirliğinden emin olmamakla ilgili. Ancak gelen bazı bilinmeyen çağrıları ise üç rakamlı kısa telefon numaraları oluşturuyor. Bu durumda da aranan kişide tedirginlikten çok merak uyanıyor. Çünkü üç haneli, kısa telefon numaraları büyük oranda devlete bağlı resmi kurum ve kuruluşlara ait hatlar oluyor. Hal böyle olunca bu tarz bir numara tarafından neden arandığımızı sorguluyoruz. Üç haneli çağrı merkezlerinden biri de 181 numarası… 181 numarası tarafından cep telefonuna çağrı alan vatandaşlar ise 181 neyin numarası sorusuna cevap almak istiyor. 181, birçok kısa numarada olduğu gibi resmi kuruma ait bir çağrı merkezidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi iletişim hattı olan 181 ile ilgili bazı bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam ismi ALO 181 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İletişim Hattı olan çağrı merkezi tarafından arandıysanız eğer 181 numarası neden arar sorusuna geçmeden önce 181 kimin numarası konusuna daha detaylı açıklık getirelim.

181 Kimin Numarası?

Az önce de belirttiğimiz gibi 181 kimin numarası sorusunun yanıtı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na aittir. Bu bakanlığın çağrı merkezi olan 181’in tam isminin ALO 181 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İletişim Hattı olduğunu belirtmiştik. Bu hat, vatandaşların çevreyle ilgili öneri, talep ve şikayetlerini dile getirebildikleri resmi bir platformdur. Başka bir deyişle devlet destekli çevre ve şehircilik danışma hattı da diyebileceğimiz 181’in başlıca görevleri şu şekilden söz edebiliriz,

- Çevre ve şehir kirliliklerine karşı koruma geliştirebilecek çalışmalar yapmak. Bu kirlilikler, hava, su, toprak gibi direkt çevresel kirlilikler olabildiği gibi gürültü kirliliği de bu gruba girmektedir.

- Çevre kirliliği ile ilişkili olan iklim değişikliği konusunda mücadele edebilmek için projeler geliştirirler.

- Şehircilik alanındaki planlamalardan sorumlu olurlar. Bu planlamalara ise alt yapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerini örnek göstermek mümkün.

- Milli emlak yani hazineye ait taşınmazların yönetiminden sorumludur.

- Tapu ve kadastro konusunun detaylarıyla ilgilenir.

Görev ve sorumluluklarından bahsettiğimiz bakanlığın iletişim merkeziyle ilgili bazı karışıklıklar yaşanabiliyor. ALO 181’in sadece tapu ve kadastro konusunda hizmet verilen bir hat olduğu düşünülüyor. Aslında bu bilgi doğru… ALO 181 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İletişim Hattı’nın verdiği en önemli hizmetlerden biri de tapu ve kadastro alanı. Ancak sadece bu hizmeti vermiyor. Vatandaşlar tarafından en çok bu konu ile ilgili arandığı için yanlış bir algı oluşabiliyor. Peki ne sebeple arandığından söz ettiğimiz 181 eğer sizi aradı ise 181 numarası neden arar konusu merak ediliyor.