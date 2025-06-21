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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!

        Aydın'ın Köşk ilçesinde, pastanede çıkan tartışmada 43 yaşındaki Derya T., U.İ.'ye bıçakla saldırıp yaraladı. O anlar kameraya yansırken, polis tarafından yakalanan Derya T.'nin 18 yıl önce de komşusunu silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:46
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        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
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        Aydın'da kan donduran olay, Köşk ilçesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. İşletme içerisinde U.İ. ile Derya T. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        BIÇAKLAYIP KAÇTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle Derya T., U.İ’yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

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        Yaralı U.İ., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli Derya T.'yi, kısa sürede yakaladı.

        KOMŞUSUNU SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

        Gözaltına alınan Derya T. emniyete götürüldü. Şüphelinin kimlik sorgusunda, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Derya T.'nin 2007 yılında Köşk ilçesinde, tartıştığı komşusu emekli makam şoförü Hüseyin Ballı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan ikilinin tartıştığı anlar, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı şüpheli Derya T’nin, U.İ. ile tartıştığı ve sonra da U.İ.’nin bıçaklandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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