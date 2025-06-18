Tarihte yaşanan önemli gelişmelerin izleri, takvim yapraklarında özel günler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece dini ya da milli bayramlar değil, uluslararası düzeyde belirlenen farkındalık günleri de ilgi görüyor. Her yıl 18 Haziran tarihi geldiğinde ise bu günün anlam ve önemi araştırılıyor. Peki, 18 Haziran neyi simgeliyor, geçmişte bu tarihte neler yaşandı?