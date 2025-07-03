175 Neyin Numarası? 175 Numarası Kimin, Neden Arar?

175 Kimin Numarası?

Bilinmeyen çağrılardan bazılarını da kısa numaralar yani üç haneli hatlar oluşturuyor. Son dönemlerde telefon yolu ile yapılan dolandırıcılıklar birçok kişide tedirginlik oluşturuyor. O nedenle kayıtlı olmayan bir cevapsız aramayla karşı karşıya kaldığımızda numaranın güvenli olup olmadığını merak ediyoruz. Ancak kısa numaralar çoğunlukla devletin resmi kurumlarınca kullanılan hatlar oluyor. Bakanlık bünyesinde hizmet veren bu resmi çağrı merkezlerinden biri de 175… 175 neyin numarası diye merak edenler için bu hattın Tüketici Danışma Hattı olduğunu belirtelim. Ancak 175 kimin numarası sorusuna daha da detaylı bir yanıt verebilmek için tam ismi “ALO 175 Tüketici Danışma Hattı” olan bu çağrı merkezini biraz daha yakından tanıyalım… ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki Ticaret Bakanlığı’na bağlıdır. Daha detaylı şekilde ise Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün bir hizmeti olduğunu söyleyebiliriz. Bu birime bağlı hizmet veren ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, haftanın 7 günü boyunca danışanlara hizmet vermeyi sürdürür. Tüketicilerin ürün ya da hizmet alırken karşılaştıkları sorunlar için çözüm yolları üretmeyi amaçlayan bu çağrı merkezinde gerekli şikayetler oluşturulabildiği gibi vatandaşlara bilgide verilir. Doğrudan devletin resmi kurumuna ait bir hizmet olarak karşımıza çıkan ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, vatandaşların tüketici hakları ile ilgili bilgilendirilerek daha bilinçli bir tüketici olmasını sağlamayı amaçlar. Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’nin bir birimi olan ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’nın birinci görevi ise en basit haliyle tüketici haklarını korumaktır. Bir tüketici aldığı ürün ya da hizmetle ilgili çok çeşitli problemler yaşayabilir. Mesela ürünün garanti koşulları, cayma hakkı, düşük hizmet kalitesi gibi pek çok sorun can sıkıcı hale gelebilir. Vatandaşlar, bir bedel karşılığında aldıkları hizmet ya da ürünlerden elbette memnun kalmak isterler. Ancak bu her zaman mümkün olamayabilir. Bu durumda da 1995 yılında hizmete girmiş olan ALO 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak, görevli kişilere gerekli şikayetleri yapabilirsiniz. Ancak 175 neyin numarası sorusunun yanı sıra 175 numarası neden arar sorusuna da cevap aranır. Şikayet ve talepleriniz için arayabileceğiniz ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan bazen vatandaşlara da arama yapılır. Bu nedenle de akılla 175 numarası neden arar sorusu gelir… Peki 175 numarası neden arar?

REKLAM advertisement1

175 Numarası Neden Arar? 175 numarası neden arar sorusunu anlamak için öncelikle ALO 175 Tüketici Danışma Hattı’nın görevlerini bilmek gerekir. ALO 175 Hattı, tüketici hakları konusunda vatandaşları bilgilendirir, şikayetleri dinleyerek tüketicileri gerekli yerlere yönlendirir, Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri hakkında gerekli bilgileri iletir. Kısaca bu danışma hattı, tüketicilerin yasal haklarının korunması için vatandaşlara rehberlik eder. 175 numarasından gelen çağrıların nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir; - Alınan hizmet ya da malın ayıplı olması nedeniyle yapılan şikayete geri dönüş.

- Satın alınan ürünle ilgili iade, değişim, garanti, cayma hakkı gibi konularda sorun yaşayanların yaptığı şikayetleri değerlendirmek.

- Önceden yaptığınız şikayetle ilgili eksik bilgi var ise gerekli bilgiyi talep etmek.

- Şikayetinizin ilgili kurum ve kuruluşa iletildiği konusunda size geri bildirim vermek.

- Şikayet sürecinizle ilgili gelişmelerden haberdar etmek.

- Bilgi güncellemesi yapmak.

- Memnuniyet anketi ya da bilgilendirme gibi nedenlerle de 175 numarasından çağrı alabilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO