1732'den beri açık! Dünyanın en eski kitapçısı nerede? Portekiz’deki Livraria Bertrand’ın hikayesi...

Her şehirde bir kitapçı vardır; ama her kitapçının bir tarihi yoktur. Lizbon’un kalbinde, yüzyılları aşan bir geçmişe sahip Livraria Bertrand, kitapların ölümsüzlüğünü kanıtlar gibi duruyor. Avrupa’nın kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan bu mekân, yalnızca okurların değil, gezginlerin de uğrak noktası.

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PORTO’DAN DEĞİL, LİZBON’DAN DÜNYAYA AÇILAN BİR KİTAP KAPISI

Kitapçılar, şehirlerin sessiz tarihçileri gibidir. Bazıları sadece kitap satmaz, aynı zamanda yüzyılları aşan bir belleği korur. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Livraria Bertrand da işte böyle bir yer: dünyanın en eski faaliyet gösteren kitapçısı unvanını taşıyan bu yapı, yalnızca raflarındaki kitaplarla değil, duvarlarındaki hikâyelerle de büyülüyor.

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KÜTÜPHANE DEĞİL, BİR YAŞAM TARZI

Livraria Bertrand, 1732 yılında açıldığında Avrupa henüz Aydınlanma Çağı’nın etkileriyle yoğruluyordu. Kitapların yalnızca bilginin değil, devrimlerin de taşıyıcısı olduğu bir dönemde açılan bu kitapçı, sadece satış yapılan bir dükkân olmanın ötesindeydi. Lizbon’un Chiado semtinde bulunan bu butik kitapçı, zamanla yazarların, filozofların ve okurların buluşma noktası hâline geldi.

DEPREMLERDEN SAVAŞLARA, AYAKTA KALAN BİR TARİH Portekiz, 1755’te büyük bir depremle sarsıldığında Livraria Bertrand ciddi zarar gördü. Ancak kitapların gücüne olan inanç, mekânın yeniden inşa edilmesini sağladı. İki dünya savaşı, siyasi çalkantılar, rejim değişiklikleri… Bertrand hepsini yaşadı, ama kapanmadı. Bugün hâlâ orijinal lokasyonuna çok yakın bir noktada hizmet veriyor. GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİREN BİR MEKÂN Dünyada aralıksız en uzun süre faaliyet gösteren kitapçı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Livraria Bertrand, turistik bir çekim noktası olmasının yanı sıra, hâlâ yerel halkın günlük uğrak noktalarından biri. İçeri giren bir müşteri, tarihi koklayan rafların arasında kaybolabiliyor. Mekânın iç tasarımı da asırlık rafları, ahşap zeminleri ve loş aydınlatmasıyla nostaljik bir zaman tünelini andırıyor. GELECEĞE AÇILAN BİR GEÇMİŞ Bugün dijitalleşen dünyada bile Bertrand varlığını sürdürüyor. Modern yayıncılık dünyasına ayak uydururken tarihî dokusunu kaybetmeyen kitapçı, okumanın her dönem için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Hem geçmişin tanığı hem geleceğin umut taşıyıcısı olan Livraria Bertrand, kitaplara ve okurlara adanmış eşsiz bir yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.