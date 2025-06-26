17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
Tunceli'de, piknik yapmak için gittiği Munzur Çayı'na dengesini kaybedip düşen 17 yaşındaki Eylül Yuvanç akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve 400 metre uzaklıkta bulunarak 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürülen Eylül Yuvanç, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti
Tunceli'de yürek yakan olay, 21 Haziran’da Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
ARKADAŞLARIYLA PİKNİĞE GİTTİ
DHA'daki habere göre arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Yuvanç (17), iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü.
400 METRE UZAKTA BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Eylül, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
4 GÜN SONRA KAHREDEN HABER
Elazığ’a sevk edilen Eylül, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra kurtarılamadı. Eylül’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.