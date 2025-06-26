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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli haberleri: 17 yaşındaki Eylül Yuvanç pikniğe gitmişti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!

        Tunceli'de, piknik yapmak için gittiği Munzur Çayı'na dengesini kaybedip düşen 17 yaşındaki Eylül Yuvanç akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve 400 metre uzaklıkta bulunarak 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürülen Eylül Yuvanç, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 07:40 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:02
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        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
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        Tunceli'de yürek yakan olay, 21 Haziran’da Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

        ARKADAŞLARIYLA PİKNİĞE GİTTİ

        DHA'daki habere göre arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Yuvanç (17), iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü.

        400 METRE UZAKTA BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Eylül, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu.

        KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

        Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        4 GÜN SONRA KAHREDEN HABER

        Elazığ’a sevk edilen Eylül, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra kurtarılamadı. Eylül’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Tunceli
        #Son dakika haberler
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