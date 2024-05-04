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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki çocuk babasını vurdu

        17 yaşındaki çocuk babasını vurdu

        Balıkesir'de 17 yaşındaki çocuk tüfekle babasını vurarak öldürdü. İhbar üzerinde jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:50 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:50
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        17 yaşındaki çocuk babasını vurdu
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        Balıkesir’in Kepsut ilçesinde D.D. (17), kendisini dövdüğünü iddia ettiği babası Ferdi D.'yi (38) tüfekle vurarak öldürdü.

        ​Olay, öğleden sonra Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi D. ile oğlu D.D. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ferdi D., tartışmanın ardından oğlu D.D.'yi dövdü.

        VURDUKTAN SONRA KAÇTI

        Bunun üzerine D.D., evde bulunan tüfekle babasını vurarak öldürdü. D.D., olayın ardından kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferdi D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. D.D., Kepsut ilçe merkezinde yakalandı.

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        Evli ve 2 çocuk babası Ferdi D.’nin cenazesi, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan D.D.’nin jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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