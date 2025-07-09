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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1.7 ton etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da 1.7 ton etil alkol ele geçirildi

        Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:18
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        1.7 ton etil alkol ele geçirildi
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, buradaki kolilerde 1 ton 690 litre kaçak etil alkol buldu. KOM ekipleri, adresteki bir kişiyi gözaltına aldı.

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