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        Haberler Bilgi Yaşam 163 neyin numarası? 163 numarası kimin, neden arar?

        163 neyin numarası? 163 numarası kimin, neden arar?

        163 numarasını aramak Türkiye genelinde tamamen ücretsizdir ve bu hat, herkesin operatör fark etmeksizin ulaşabileceği bir kamu danışma hizmeti sunar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından kurulan bu hat, personel alımı, sınav başvuruları, eğitim programları ve kayıt işlemleriyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar için oluşturulmuştur. 163 hattına yapılan aramalarda, sabit hat ya da cep telefonu kullanılması fark etmeksizin herhangi bir ücret yansıtılmaz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:36
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        163 neyin numarası?
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        Bu durum, hem başvuru sürecindeki adayların hem de akademiyle ilgili bilgi almak isteyen diğer vatandaşların ekonomik kaygı taşımadan resmi bilgiye erişimini mümkün kılar. Ücretsiz olması sayesinde, internet erişimi kısıtlı olan bireylerin de başvuru sürecinde destek alması kolaylaşır. Hat üzerinden alınan tüm bilgiler güvenli şekilde sunulur ve görüşmeler çağrı merkezi standartlarına uygun biçimde yönetilir.

        163, kamuya ait bir bilgilendirme hattı olduğundan, herhangi bir ticari faaliyet ya da ücretli hizmet amacı taşımaz. Arayan herkes, sınav tarihleri, mülakat süreçleri, başvuru şartları ya da eğitim modeli gibi konularda rahatlıkla danışabilir. Bu yönüyle 163, yalnızca bilgilendirme değil, fırsat eşitliği sağlayan kamusal bir hizmet kanalıdır.

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        163 NEYİN NUMARASI?

        163 numarası, Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na ait olan, eğitim, sınav, başvuru ve personel alımı gibi konularda vatandaşlara bilgi sağlamak amacıyla kullanılan resmî bir danışma hattıdır. Bu hat, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların, başvuru süreçleri hakkında bilgi alabilmesini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. 163 numarası üzerinden vatandaşlar, sınav tarihleri, başvuru şartları, istenen belgeler, sınav sonuçlarının açıklanma süreci ve mülakat aşamaları hakkında doğrudan bilgi edinebilir.

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, güvenlik alanında eğitimli personel yetiştirme görevini üstlendiği için, bu süreçte adaylara rehberlik edecek bir bilgilendirme kanalının bulunması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 163 numarası, sadece adaylara değil; kurumun düzenlediği eğitimler, akademik duyurular ve idari işlemlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara da hizmet vermektedir.

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        Özellikle yoğun başvuru dönemlerinde, adayların en çok merak ettiği sorular bu hat aracılığıyla yanıtlanmakta; internet erişimi olmayan bireylerin de bilgiye doğrudan ulaşması sağlanmaktadır. Aynı zamanda hat üzerinden yapılan yönlendirmelerle adayların yanlış ya da eksik başvuru yapmasının önüne geçilmektedir. 163 hattı, hem bireysel başvuruların sağlıklı şekilde ilerlemesi hem de kamu güvenliği alanında kaliteli insan kaynağı oluşturulması adına kritik bir rol üstlenmektedir.

        163 KİMİN NUMARASI?

        163 numarasının tarihi ve kuruluş süreci, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın vatandaşla doğrudan iletişim kurabileceği kurumsal bir danışma hattına olan ihtiyacından doğmuştur. Türkiye’de jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları, 2016 yılında yaşanan kurumsal yapılanma süreciyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılarak İçişleri Bakanlığı’na bağlanmış, bu yeni yapıyla birlikte eğitim ve personel alım sistemleri de yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuş ve hem subay, astsubay, uzman erbaş gibi kadrolara yapılacak alımlar hem de mevcut personelin meslek içi eğitimi bu akademi bünyesine alınmıştır.

        Artan ilgi, yoğun başvuru dönemleri ve detaylı sınav süreçleri nedeniyle, vatandaşların doğrudan bilgiye ulaşabileceği güvenilir bir iletişim kanalı oluşturulması ihtiyacı doğmuş ve bu doğrultuda 163 numaralı çağrı hattı hayata geçirilmiştir. 163, hem başvuru sürecindeki adayların sorularını yanıtlamak hem de kurumla ilgili genel duyuruları desteklemek amacıyla yapılandırılmıştır.

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        Hat, sınav bilgileriyle sınırlı kalmayıp, akademide verilen eğitim modelleri, mezuniyet koşulları, kontenjanlar ve değerlendirme süreçlerine dair konularda da bilgi sunar. Kuruluşundan itibaren dijital çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilen 163, günümüzde çağrı merkezi yazılımları, sesli yönlendirme sistemleri ve kayıtlı işlem altyapısıyla desteklenerek daha etkin hizmet verir hâle getirilmiştir. Böylece hem başvuran adayların işlemleri kolaylaştırılmış hem de kurumsal şeffaflık ve erişilebilirlik ilkeleri pekiştirilmiştir.

        163 NUMARASI NEDEN ARAR?

        163 numarası, Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na bağlı resmî bir danışma hattı olarak görev yaptığı için vatandaşları rastgele, reklam ya da tanıtım amacıyla aramaz. Ancak bazı durumlarda, vatandaşın ya da bir adayın daha önce yaptığı başvuru, bilgi talebi ya da kayıtlı işlemle ilgili olarak geri dönüş yapılması gerekebilir. Örneğin, bir kişi sınav başvuru süreciyle ilgili 163’ü arayarak danışmanlık aldıysa ve verilen bilgilerde eksiklik ya da sistemde kayıtlı bir sorun tespit edildiyse, yetkililer o kişiye geri dönüş yaparak konu hakkında bilgi talep edebilir ya da bilgilendirme sağlayabilir.

        Bu tür aramalar önceden kurulmuş bir iletişime ya da kayda bağlı olarak yapılır ve tamamen kamu hizmeti kapsamında gerçekleşir. 163 hattı, hiçbir şekilde anket, kampanya, tanıtım veya kişisel veri toplama amaçlı arama yapmaz. Kurumun iletişim politikası, ilgili işlem çerçevesinde ve resmi içerikte kalacak şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca yapılan tüm aramalar çağrı merkezi sistemi üzerinden kayıt altına alınır ve denetime tabidir. Bu yönüyle 163 hattından gelen bir arama, kurumsal güvenliğe dayanır ve vatandaşın önceki başvurusuyla doğrudan ilişkilidir.

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