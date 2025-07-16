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        Haberler Bilgi Gündem 16 Temmuz ne günü? 16 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir? İşte tarihte 16 Temmuz'da yaşananlar

        16 Temmuz ne günü? 16 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir?

        16 Temmuz'da yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini aldı. Yalnızca dini ve milli bayramlar değil, dünya tarihine yön veren olayların yıl dönümleri de araştırılıyor. Bu kapsamda, "16 Temmuz ne günü?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. İşte geçmişten bugüne 16 Temmuz'da yaşanan önemli gelişmeler ve bu tarihin taşıdığı anlam…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 00:32 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:32
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        • 1

          16 Temmuz'da yaşanan olaylar gündemdeki yerini kaldı. Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 16 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, 16 Temmuz neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…

        • 2

          16 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR

          622 - Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bu olay Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

          1212 - Las Navas de Tolosa Muharebesi: Reconquista döneminde, Papa III. İnnocentius'in çağrısı üzerine bir araya gelen İspanya'daki Hristiyan Krallıklar, Muhammed Nasır komutasındaki Müslüman Muvahhidler'i yendi.

          1394 - Fransa Kralı VI. Charles, Yahudilerin Fransa'dan kovulması için emir verdi.

          1661 - Avrupa'da ilk banknot, "Stockholms Banco" adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.

          1782 - Wolfgang Amadeus Mozart'ın, Saraydan Kız Kaçırma adlı operası ilk kez sahnelendi.

          1880 - Emily Stowe, Kanada'da lisanslı ilk kadın hekim oldu.

          1912 - Stockholm Olimpiyat Oyunları başladı.

          1921 - Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1991'de yerine Acara Özerk Cumhuriyeti kuruldu.

          1935 - Dünyanın ilk parkmetresi, Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi.

          1942 - Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması: 12884 Yahudi Auschwitz'e gönderilmek üzere tutuklandı.

          1945 - Manhattan Projesi: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico Eyaleti, Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi (Trinity testi) yapıldı.

          1965 - Fransa ve İtalya'yı birbirine bağlayan "Mont Blanc Tüneli" açıldı.

          1969 - Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

        • 3

          1979 - Saddam Hüseyin, Irak Devlet Başkanı oldu.

          1990 - Filipinler'de deprem: 1450 ölü.

          1994 - Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının parçaları, Jüpiter gezegenine çarptı.

          1999 - Eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in oğulları John F. Kennedy, Jr.'ın kullandığı küçük uçak, Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetti.

          2005 - Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi, kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu, benzin istasyonuna sürdü: 98 ölü, 100 yaralı.

          2008 - Irak'ın Telafer kentindeki bir pazar yerinde, bomba yüklü bir araç infilâk etti: 7'si çocuk 11 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.[1] 30 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

          2016 - Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından 15 Temmuz'da başlatılan askerî darbe teşebbüsü bastırıldı.

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