153 neyin numarası? 153 numarası kimin, neden arar?

Üstelik sabit hat ya da cep telefonu kullanılması fark etmeksizin 153 numarasına yapılan aramalarda hiçbir ücret talep edilmez; tüm operatörler üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir. Hattın bu özelliği, yaşlılar, internet kullanamayan bireyler ya da acil durum yaşayan kişiler açısından büyük kolaylık sağlar.

Belediye temizlik işleri, altyapı arızaları, sosyal yardımlar, ulaşım şikâyetleri, sokak hayvanlarına müdahale gibi pek çok konuda hizmet sunan bu sistem, vatandaşın belediyeye doğrudan ulaşmasını mümkün kılar. Belediyeler, bu numara üzerinden yapılan aramaları kayıt altına alır, gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirir ve işlemin sonucunu yine aynı kanal üzerinden vatandaşa bildirir. Böylece hem etkin bir kamu hizmeti sunulur hem de iletişimde şeffaflık sağlanır.

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153 NEYİN NUMARASI?

153 numarası, Türkiye’de birçok belediyenin halkla ilişkiler ve çağrı merkezi hizmetleri için kullandığı resmî bir belediye iletişim hattıdır. Bu numara, vatandaşların yaşadıkları il ya da ilçedeki belediye hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla devreye alınmıştır. 153 hattı üzerinden vatandaşlar, temizlik işleri, altyapı arızaları, sokak aydınlatma sorunları, çevre kirliliği, zabıta hizmetleri, sokak hayvanlarıyla ilgili durumlar, su kesintileri, yol bakım talepleri ve benzeri birçok konuda ihbarda bulunabilir veya bilgi alabilir.

Aynı zamanda sosyal yardım başvuruları, cenaze hizmetleri, park ve yeşil alan düzenlemeleri gibi konularla ilgili de bu hat üzerinden yönlendirme yapılır. Bazı büyükşehir belediyeleri bu numarayı daha kapsamlı bir çağrı merkezi haline getirerek 7 gün 24 saat hizmet sunacak biçimde yapılandırmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde 153, vatandaşın belediyeyle ilk teması kurduğu, taleplerini doğrudan iletebildiği ve geri dönüş alabildiği bir birim hâline gelmiştir. REKLAM 153 hattı, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak, sorunlara daha hızlı müdahale edebilmek ve halkla doğrudan iletişim kurabilmek için geliştirilmiş çağdaş bir kamu hizmeti aracıdır. Teknolojik gelişmelerle birlikte bu hatlara yapılan bildirimler artık dijital ortamla da desteklenmekte, mobil uygulamalarla entegre çalışmaktadır. Yine de telefonla erişim, internet kullanma imkânı olmayan bireyler için hâlâ büyük önem taşımaktadır. 153 KİMİN NUMARASI? 153 numarasının Türkiye’deki tarihi ve kuruluş süreci, vatandaşla belediye yönetimleri arasında daha etkin, doğrudan ve hızlı iletişim kurulması ihtiyacına dayanır. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan temizlik, altyapı, ulaşım, zabıta, sosyal yardım ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin vatandaş taleplerine göre şekillendirilmesi, büyükşehirlerde etkili bir iletişim ağı kurulmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda 153 numarası, ilk olarak İstanbul’da “Alo Zabıta” adıyla kısıtlı bir hizmet alanı için devreye alınmış, zamanla kapsamı genişletilerek “Beyaz Masa” sistemine dönüşmüştür.

Ardından bu model diğer büyükşehir belediyeleri tarafından da benimsenmiş, 153 hattı birçok ilde hem şikâyet hem de bilgilendirme merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yılların başından itibaren teknolojinin de gelişmesiyle birlikte 153 numarası sadece zabıta taleplerini değil, altyapı arızalarından sosyal yardımlara, trafik düzenlemelerinden sokak hayvanlarına kadar çok geniş bir alanda vatandaştan gelen taleplerin toplandığı ve kayda alındığı bir merkeze dönüşmüştür. REKLAM Her arama kayıt altına alınarak ilgili birime yönlendirilmiş, sonuç hakkında arayan kişiye geri dönüş yapılması uygulaması da yine bu dönemde yaygınlaşmıştır. Hattın kurumsallaşmasıyla birlikte birçok belediye kendi 153 birimini oluşturmuş, bu birimler modern çağrı merkezi standartlarına göre yapılandırılmıştır. Bugün 153, sadece telefonla değil, web siteleri, mobil uygulamalar ve sosyal medya ile entegre çalışan bir hizmet ağı hâline gelmiş; vatandaşla belediye arasındaki etkileşimin temel dayanaklarından biri olmuştur. 153 NUMARASI NEDEN ARAR? 153 numarası, Türkiye’de birçok belediyenin halkla ilişkiler ve çağrı merkezi olarak görev yaptığı için, vatandaşları yalnızca belli koşullarda ve kamu hizmeti kapsamında arar. Bu aramalar, genellikle daha önce vatandaş tarafından iletilmiş bir şikâyet, talep ya da başvuruya yönelik olarak gerçekleştirilir.

Örneğin bir kişi sokakta çöp toplanmadığını bildirdiyse, bir altyapı arızasını rapor ettiyse ya da sosyal yardım talebinde bulunduysa, ilgili birimler sürecin durumu hakkında bilgi vermek, yapılan işlemi teyit etmek ya da sorunun çözülüp çözülmediğini öğrenmek amacıyla 153 numarası üzerinden geri dönüş yapabilir. Aynı şekilde cenaze işlemleri, sokak hayvanlarına dair acil durumlar, kayıp eşya başvuruları ya da ruhsatlandırma gibi konularda vatandaştan ek bilgi almak gerekirse, yine 153 hattı üzerinden iletişim kurulabilir. Bu aramalar tamamen kayıtlı sistemler üzerinden yapılır ve kamuya ait bir hizmetin takibi kapsamında değerlendirilir. 153 hiçbir zaman reklam, tanıtım ya da pazarlama amaçlı arama yapmaz. Aramaların amacı, vatandaşın ilettiği bildirimi sonuçlandırmak, gerekli yönlendirmeleri sağlamak ya da memnuniyet durumunu öğrenmektir.