Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 15. yüzyıl eseri Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon

        15. yüzyıl eseri Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon

        Edirne'de Gazi Mihal Hamamı'nın ihyası için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        15. yüzyıl eseri Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Yunus Sezer'in talimatıyla şubat ayında çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak tarihi yapının çevre temizliğini yaptı.

        Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamın içi ve bahçesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından kazılara başlanırken, bu süreçte toprak altında kalan pek çok yapıya ulaşıldı.

        Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapının dış cephe, çatı ve iç kısmındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı devam ediyor.

        Hamamda incelemede bulunan Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

        "EDİRNE'NİN VİTRİNİ SAYILACAK BİR YER"

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamamın kentin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu söyledi.

        Kent merkezinin girişinde bulunan hamamın Kapıkule'den yurda giriş yapanları karşıladığını belirten Sezer, "Edirne'nin vitrini sayılacak bir yer olarak görülüyor. Maalesef uzun yıllar bakımsızlık ve atıl kalmaktan dolayı yıkılmış. Sedde çalışmaları nedeniyle hamamın bazı bölümlerinin bulunduğu alana yol yapılmış" dedi.

        Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda hamamda kazı çalışmaları gerçekleştirildiğini ve önemli yapılara ulaşıldığını bildirdi.

        Edirne'ye değer katacak bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Sezer, şunları kaydetti:

        "Gazi Mihal Hamamı, hamamcılık açısından çok ender tarihi eserlerden biri. Hem kadınlar hem erkekler bölümüyle mimari açıdan çok önemli bir eser. Çok kısa sürede restore edip tarihte ihtişamlı dönemindeki gibi yerini alacak. Hamamın önünde Gazi Mihal Köprüsü ve ileride Gazi Mihal Camisi var. Buralarda çevre düzenlemesi yapacağız ve bir bütünlük arz edecek. Hamam, köprü ve cami şeklinde burayı külliye gibi düzenleyeceğiz. Hem Edirne'miz hem de Bulgaristan tarafından gelenleri karşılayan bir vitrin haline gelecek."

        GAZİ MİHAL HAMAMI

        Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

        Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

        Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gazi Mihal Hamamı
        #edirne
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Habertürk Anasayfa