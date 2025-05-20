Zonguldak'ta 15 yıl önce grizu faciasında ölen madenciler anıldı
Zonguldak'ta, 17 Mayıs 2010'da yaşanan grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, facianın 15'inci yıl dönümünde dualarla anıldı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, 17 Mayıs 2010'da yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada; galeri açma işi yapan taşeron firmada çalışan 2 mühendis ile 28 işçi, hayatını kaybetti.
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17 Mayıs’ta çalışma olmaması nedeniyle ilk mesai günü olan bugün, ölen maden çalışanları için facianın 15'inci yıl dönümünde saat 07.45'te ocak önünde anma töreni düzenlendi.
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Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı Mithat Gülsever, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı.
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Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende ölen maden işçileri için dua edildi.
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Dua eden işçilerden bir kısmı mesaileri için yerin derinliklerine indi, vardiyadan çıkanlar ise evinin yolunu tuttu.
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