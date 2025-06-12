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        Haberler Gündem Güncel 15 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi

        Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:21
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        15 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
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        Bolu'da İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta S.Ş. (13) ile A.Ö.T. (15) henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.Ö.T. bir anda fenalaşarak yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen A.Ö.T, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin S.Ş. ve arkadaşı E.Y. (14) gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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