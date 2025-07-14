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        Haberler Bilgi Yaşam 15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 15 Temmuz Salı PTT kargo, MNG, Sürat ve Yurtiçi Kargo çalışıyor mu?

        15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz Salı PTT kargo, MNG, Sürat, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu?

        15 Temmuz bu sene Salı gününe denk gelirken kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Kargosunu alacak veya gönderecek olan vatandaşlar 15 Temmuz Salı PTT kargo, MNG, Sürat, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatillerde bankalar, hastaneler, noterler ve eczaneler kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler çalışacak olup hastanelerinde acil servisleri 7/24 açık olacak. Peki, 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte kargoların çalışma durumuna ilişkin bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:16
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        • 1

          15 Temmuz’da kargoların çalışma durumu sorgulanıyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu bağlamda PTT kargo 15 Temmuz'da dağıtım yapmayacak. Peki 15 Temmuz’da kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Salı günü MNG, Sürat, Yurtiçi Kargo çalışıyor mu?

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          15 Temmuz, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümü olarak her yıl anılıyor. Demokrasiye ve halk iradesine karşı yapılan bu hain kalkışmada hayatını kaybeden 240’tan fazla vatandaş ülkemizin dört bir yanında düzenlenen programlarla anılıyor. Alınan kararla birlikte 15 Temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan edilmişti.

        • 3

          15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?

          15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu bağlamda PTT kargo 15 Temmuz'da dağıtım yapmayacak. MNG Kargo, Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo gibi firmalar 15 Temmuz'da çalışmayacaklar. Bu nedenle kargo teslimatı ya da alımı yapacak olan kişilerin bir sonraki iş günü olan 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününü beklemeleri gerekecek. Çarşamba gününden itibaren kargı firmaları normal çalışma düzenine geri dönecekler.

          En güncel bilgiye, ilgili kargo şirketinin çağrı merkezi veya resmi internet sitesi üzerinden ulaşılması öneriliyor.

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