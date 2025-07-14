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        Haberler Bilgi Yaşam 15 Temmuz’da bankalar açık mı? 15 Temmuz Salı günü bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?

        15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz Salı günü bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?

        15 Temmuz bu sene Salı gününe denk gelirken bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil süresince hizmet vermiyor. 15 Temmuz'da bankada işleri olan vatandaşlar 15 Temmuz Salı bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatillerde PTT kargo, hastaneler, eczaneler kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler çalışacak olup hastanelerinde acil servisleri 7/24 açık olacak. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı? İşte, 15 Temmuz 2025 bankaların çalışma durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:22
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        • 1

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum kapalı olacak. Bu noktada bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki 15 Temmuz’da bankalar açık mı? 15 Temmuz Salı günü bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, EFT ve havale yapılır mı?

        • 2

          15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kapalı olacak.

        • 3

          15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

          Havale işlemi 7/24 gerçekleştirildiğinden 15 Temmuz resmi tatilinde de gerçekleştirilebilecek. EFT için ise mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.

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