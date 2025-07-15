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        Haberler Spor Diğer 15 Temmuz Şehitleri, Vatan Koşusu'yla anıldı - Diğer Haberleri

        15 Temmuz Şehitleri, Vatan Koşusu'yla anıldı

        İstanbul'da düzenlenen Vatan Koşusu'yla 15 Temmuz Şehitleri anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:55
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        15 Temmuz Şehitleri, Vatan Koşusu'yla anıldı
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Vatan Koşusu'nda şehitler anıldı. Koşuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

        Çengelköy'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu öncesinde alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'daki 251 şehidi temsilen 251 göğüs numarasıyla yarışa katıldı.

        Koşu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, 15 Temmuz'un 9. yılında gençlerle bir araya geldiklerinin altını çizdi.

        Vatan Koşusu'nun 5'incisinin düzenlendiğini dile getiren Bakan Bak, "15 Temmuz, dünya literatüründe 'Halkın gücünün tankın gücünü yendiği gün.' olarak yer almıştır. O gün milletimiz hain girişime elleriyle, yüreğiyle karşı koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşarak bu girişim püskürtülmüştür. Şanlı bir diriliş destanıdır. Gençlerimiz bunu hiçbir zaman unutmadı, unutturmayacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 15 Temmuz'u, Malazgirt'i, Çanakkale destanını her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Çanakkale'ye 110 bin gencimizi götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        "BU DİRENİŞİ SAYGIYLA ANIYORUZ VE HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ

        15 Temmuz'da Çengelköy'de 8 şehit verildiğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuleli'den köprüye gitmek isteyen askerleri halkın engellediğini hatırlattı.

        Gazeteci Mustafa Cambaz'la birlikte şehit olan 8 vatandaşı saygıyla andıklarını söyleyen Bakan Bak, şöyle konuştu:

        "Halkımızın her noktada gösterdiği bu direnişi saygıyla anıyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağız. O gün tanka karşı yüreğin kazandığı, halkın gücünün karşısında hiçbir gücün olamayacağını anladığımız gündür. Türkiye'nin dört bir yanında gecelere kadar nöbetler tutuldu. Bugün de gençlerimizle bir aradayız. Onlar bu süreci hep takip ediyor ve içinde yer alıyorlar. Herkesin, 'Bizim çocuklar başardı.' beklentisi içinde olduğu dönemde 'Bizim çocuklar başaramadı.' dedirten bir milletimiz var. Hainler tek tek temizlendi ve yargıya teslim edildi. O gün mücadele içinde olanların çoğunluğu gençlerdi."

        Türkiye'nin güçlü adımlarının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Bak, "Biz gençlerimize inanıyoruz. Bu gençler vatanını çok seviyor, vatanı için her şeyi yapıyor. Hiçbir millet şehadete böyle gitmez. Suriye'ye operasyona giden askerimiz bile 'Kızılelma'ya gidiyoruz.' diyor. Dolayısıyla bu gençler hiçbir zaman hedeflerinden şaşmaz. Bugün de gençlerimizle Vatan Koşusu'ndayız. Gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her zaman payidar kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da milli birlik ruhunu oluşturduğu bu süreçteki çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Dünya liderliğini her zaman gösteriyor. Bölgedeki gücüyle ülkemiz güçlü şekilde yoluna devam edecek. Unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

        İBRAHİM BEŞİNCİ: 15 TEMMUZ, HAKK'IN BATILA, ADALETİN HAKSIZLIĞA GALİP GELDİĞİ GÜNDÜR

        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) organize ettiği koşuya 5 binin üzerinde vatandaş katılırken TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de açıklamalarda bulundu.

        15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini, 3 bine yakın gazinin olduğunu belirten Beşinci, bunun yanında halkın diriliş destanı yazdığını vurguladı.

        Milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığını dile getiren Beşinci, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin haksızlığa galip geldiği gündür, Malazgirt ruhudur, Çanakkale bilincidir, İstiklal Harbi tavrıdır. Biz de istiyoruz ki o günkü ruhu, bilinci, tavrı unutmayalım, unutturmayalım. Bu ülkenin gençliği olarak bu bilinci gündelik hayatımıza yayalım ve bununla alakalı birçok faaliyet düzenleyelim. Bugün de Vatan Koşusu'nu tertipliyoruz. Gençlerimiz hem heyecanlarını hem de o günkü öfkelerini alıp burayı doldurdular. Bu necip millete de çok teşekkür ediyoruz. Nasıl ki o gün sokakları doldurdular, bugün de etkinlik meydanlarını dolduruyorlar. O gün bizler ellerinde bayrak, dillerinde dua, yüreklerinde vatan sevdasıyla meydanları doldurarak bugünün adını koyduk, diriliş destanını yazdık. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Sayın bakanımızın katılımıyla Vatan Koşusu tertiplenecek. Ben bu vesileyle 'Yurttan geçmeyiz, serden geçeriz' diyen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gençlerimizi, ülkemizi çok sevdiğimizi bir kez daha bildirmek istiyorum."

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