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        Haberler Gündem 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne Boğaz'dan geçti

        15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne Boğaz'dan geçti

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit anısına İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi düzenlendi. 253 teknenin katıldığı kortej havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:57
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        Boğaz'da 15 Temmuz korteji!
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Boğazı’nda kortej oluşturuldu. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan 253 kişi anısına 253 tekne geçişe katıldı. Kortej, saat 17.00’de Aşiyan Koyu’ndan hareket etti. Sarayburnu açıklarına kadar ilerleyen tekneler, güzergah boyunca Üsküdar sahiline ulaşarak tekrar Aşiyan’a dönüp geçişi tamamladı. Etkinliğe şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi de katıldı. Teknelerin boğaz geçişi havadan görüntülendi.

        15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin yaptığı konuşmada, “Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik.

        Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu ancak bu aziz milletin cesaretine hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile koordine ettiğimiz, şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz bu bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizleri onurlandırdı" dedi.

        '30 SENE DE GEÇSE ACIMIZ HEP TAZE'

        15 Temmuz gecesi oğlu Batuhan Ergin’i kaybeden Deniz Ergin ise, “Acımız aynı tazelikte. 9 sene de geçse, 30 sene de geçse, acımız her zaman aynı. Sadece acıyı unutmayı öğrendik. Oğlumu kaybettim, 21 yaşındaydı. Boğaz Köprüsü’nde şehit oldu" diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA'ya aittir.

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