15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz resmi tatildir ve bu yıl salı gününe denk gelmektedir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edilmiştir. Kanun şu şekildedir:

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."