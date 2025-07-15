METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.