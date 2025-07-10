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        Haberler Bilgi Yaşam 15 Temmuz resmi tatil mi?15 Temmuz hangi güne denk geliyor, kamu ve özel sektör tatil mi, hangi kurumlar kapalı olacak?

        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, hangi kurumlar kapalı?

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz bu sene Salı gününe denk geliyor. Resmi tatillerde bazı özel sektörde çalışma olurken kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Hastane, devlet dairesi, PTT, banka gibi kurumlar resmi tatil boyunca hizmet vermiyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, kamu ve özel sektör tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:06
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        • 1

          15 Temmuz tatil mi? sorusu 2025 yılında salı gününe denk gelmesi sebebiyle merak ediliyor. Resmi tatil günleri ve milli bayramlar özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Bu yıl Salı gününe denk gelen 15 Temmuz, çalışan özel sektör çalışanları için büyük önem taşıyor. Bu önemli günde birçok tören ve etkinlik düzenlenerek milli birlik ruhu yeniden tazeleniyor. Peki, 15 Temmuz tatil mi, özel sektör ve kamu tatl mi? İşte yanıtı

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 15 Temmuz 2025 Salı günü kamu kurumları kapalı olacak.

          15 TEMMUZ BANKALAR, BORSA, KARGOLAR, ECZANELER AÇIK MI?

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2025 yılında Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak değerlendirilecek bu özel günde resmi kurumlar hizmet vermeyecek. Banka, borsa, noter kapalı olacak alanlar arasında yerini alıyor. Özel sektör

          15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YERLER

          Resmi tatil günlerinde eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.

          Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

        • 3

          2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

          15 Temmuz 2025 – Demokrasi ve Millî Birlik Günü

          30 Ağustos 2025 – Zafer Bayramı

          28–29 Ekim 2025 – Cumhuriyet Bayramı

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