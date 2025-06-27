15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Bu yıl Salı gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde, günün resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle kamu kurumları, bankalar, okullar ve diğer resmi dairelerin o gün hizmet verip vermeyeceği merak konusu. Peki, 15 Temmuz’ta resmi tatil uygulanacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar...