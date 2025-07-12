15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla her yıl törenler düzenlenmektedir. Bu sebeple 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi, 14 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?" İşte detaylar...