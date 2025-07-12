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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz resmi tatil mi, 14 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

        14 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz resmi tatil mi?

        Demokrasi ve Millî Birlik Günü için bekleyiş sürerken, '15 Temmuz resmi tatil mi?' sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yurdun dört bir tarafında, şehitleri anmak adına törenler düzenlenir, dualar edilir. Peki, "14 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz resmi tatil mi?" İşte 15 Temmuz'a ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 23:24 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:25
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        • 1

          15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla her yıl törenler düzenlenmektedir. Bu sebeple 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi, 14 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?" İşte detaylar...

        • 2

          14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?

          14 Temmuz resmi tatil kapsamında yer almadığı için yarım gün değildir. 14 Temmuz Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet verecek.

        • 3

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          15 Temmuz 2025 resmi tatildir. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilen bu tarih, 2429 sayılı Kanun’a eklenen değişiklikle her yıl resmi tatil olarak kabul görmüştür. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla düzenleniyor.

        • 4

          RESMİ KURUMLAR 15 TEMMUZ’DA KAPALI MI?

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde resmi kurumlar, kamu kuruluşları, okullar, bankalar, noterler ve borsalar kapalı olacak. Türkiye genelinde kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi bu tarihte tatil yapıyor.

        • 5

          15 Temmuz’da bankalar, hastaneler,PTT kargo ve noterler kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olacak.. Kargo gönderimi veya teslimatı planlayanların, hizmetlerden 16 Temmuz Çarşamba itibarıyla yararlanması gerekiyor.

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