15 Temmuz'da hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Bugün devlet hastaneleri hizmet verecek mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım sürerken, hastaneler ve sağlık ocaklarının açık mı, kapalı mı olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. Resmi tatil statüsünde yer alan 15 Temmuz'da, kamu kurum ve kuruluş kapalı olur ve hizmet vermez. Peki, "15 Temmuz'da hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Bugün özel ve devlet hastaneleri çalışıyor mu?" İşte 15 Temmuz hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu...
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15 Temmuz'a kısa bir süre kala hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu, pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, "15 Temmuz'da hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün özel ve devlet hastaneleri çalışıyor mu?" İşte detaylar...
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15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyenler, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdü. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması sebebiyle hastaneler kapalı olacak.
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15 Temmuz Salı günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.
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15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sağlık ocakları kapalı olacak.