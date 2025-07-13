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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz bankaların çalışma durumu: 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Salı bankalar hizmet verecek mi?

        15 Temmuz bankaların çalışma durumu: 15 Temmuz bankalar açık mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl salı gününe denk gelmesiyle birlikte bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Resmî tatillerde kapalı olan kamu kurumları arasında yer alan bankaların 15 Temmuz'da hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Özellikle para transferi, EFT ya da şube işlemleri planlayan vatandaşlar, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 20:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:51
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        • 1

          15 Temmuz’un resmi tatil olması nedeniyle salı günü bankaların açık olup olmayacağı gündemdeki yerini aldı. Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken, işlem yapacak vatandaşlar özellikle banka şubelerinin mesai saatlerini merak ediyor. Tatilin hafta başına denk gelmesiyle birlikte 14 Temmuz Pazartesi günü de araştırılan tarihler arasında yer aldı. İşte 2025 yılı 14-15 Temmuz banka çalışma durumu ve mesai detayları…

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

        • 3

          14 TEMMUZ VE 15 TEMMUZ'DA BANKALAR KAPALI MI?

          15 Temmuz resmi tatil olduğu için tüm resmi daireler ve bankalar kapalı olacak.

          14 Temmuz'da bankalar normal mesailerine devam edecekler.

        • 4

          15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLACAK?

          Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları, yani okullar ve üniversiteler, faaliyetlerine ara verirler. Aynı şekilde, eczaneler, bankalar, kargo şirketleri, noterler, Borsa İstanbul, döviz büroları, kuyumcular da hizmet vermezler. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayan sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastaneler de bu günlerde kapalıdır. Bu nedenle, vatandaşların resmi tatil günlerinde bu kurumlarla ilgili işlemlerini önceden planlamaları önemlidir.

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