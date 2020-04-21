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CEHENNEMDE İKİ DEVRE (1961)
(Ket felidö a pokolban)
Hitler’in doğum günü nedeniyle Naziler, çalışma kampındaki Macar savaş esirleriyle bir futbol maçı organize eder. Macarlar, yemek ve antrenman yapma koşuluyla teklifi kabul eder ama takım çıkarmakta zorlanırlar. Maç günü gelip çattığında esir futbolcular, ölümle hayat arasında gidip gelen bir oyunda bulurlar kendilerini. Yıllar önce TRT ekranlarında gösterilen film, bir kuşağın hatıralarında derin iz bırakmıştır… İngilizce konuşan dünyadaki birçok eleştirmenin radarına ne yazık ki hâlâ girememiş bir filmdir. Yönetmen Zoltan Fabri’nin senaryosunu Peter Bacso ile yazdığı ‘Cehennemde İki Devre’, daha popüler bir film olan ‘Zafere Kaçış’a (Escape to Victory) esin vermesiyle de tanınır… Futbol sahneleri gösterişsiz ama çok iyi çekilmiştir…
ALTIN ELDİVEN (1962)
(Requiem for a Heavyweight)
Bir zamanların gelecek vadeden boksörü Mountain Rivera (Anthony Quinn),artık kariyerinin son demlerindedir. Genç bir boksör tarafından ringde feci derecede hırpalanır... Artık profesyonel boks yapması tehlikelidir. Sosyal hizmetlerde çalışan Grace Miller (Julie Harris) ona bir çocuk kampında danışmanlık işi ayarlamaya çalışırken menajeri (Jackie Gleason) hâlâ ondan para kazanmanın yollarını arar, onu gösteri ağırlıklı güreş karşılaşmalarına çıkarmak için uğraşır... Rod Serling’in kendi yazdığı 1956 tarihli bir TV dizisinden sinemaya uyarladığı filmin açılış sahnesinde Rivera'yı döven boksörün Muhammed Ali olduğunu belirtelim... Film, yönetmeni Ralph Nelson’a Yönetmenler Birliği Ödülleri’nde bir adaylık getirmişti.
BOKSÖRÜN DÜNYASI (1972)
(Fat City)
Biri genç, diğeri tecrübeli iki boksörün hikâyesi... Birinin kariyeri düşüşe geçmiştir, diğeri ise henüz her şeyin başındadır. Leonard Gardner'ın kendi kitabından sinemaya uyarladığı film, profesyonel boks dünyasını gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor. Bir yükseliş ya da başarı hikâyesinden çok karakterlerin gündelik hayat içindeki sorunlarına odaklanıyor. Amerikan sinemasının büyük ustalarından John Huston'ın yönettiği film karanlık ve hüzünlü yaklaşımıyla tüm zamanların en gerçekçi boks filmlerinden biri. Deneyimli boksörü Stacy Keach, genç olanı ise Jeff Bridges oynuyor.
ROCKY (1976)
Rocky Balboa efsanesini başlatan film... Günümüzde Creed filmleriyle süren uzun ömürlü bir seriye vesile olduğunu da unutmamak gerek… Rocky, kendi halinde, yalnız yaşayan bir boksördür. Kariyeri hiçbir zaman çok iyi gitmemiştir. Sıradan bir boksör olarak tanınır... İtalyan Aygırı olarak anılması nedeniyle Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Apollo Creed tarafından rakip olarak seçilir. Creed öylesine güçlüdür ki, çoğu kişi bu maçın sadece bir şov olacağını düşünür. Rocky de zaten kazanmak için değil rezil olmamak için çıkacaktır ringe. Tek hedefi serseri değil, boksör olduğunu ispat etmektir. Motivasyonunu ise sevdiği kadından alır. John G. Avildsen’in yönettiği serinin ilk filmi hüzünlü, romantik ve aynı zamanda heyecan verici... Stallone, oyunculuğuyla kalbimize dokunmayı başarıyor.
KIZGIN BOĞA (1980)
(Raging Bull)
Ortasıklet dünya şampiyonu Jake LaMotta’nın ringlerdeki yükseliş ve düşüş hikâyesi... LaMotta ringde boksörlerle, gerçek hayattaysa kendi ruhuyla dövüşür. Kompleksleri, özgüvensizliği ve kıskançlığı nedeniyle evliliğinde bir türlü huzur bulamaz; profesyonel hayatını çıkmaza sokar. Karısını bezdirir, en büyük yardımcısı olan kardeşini hayatından uzaklaştırır. Ringde dövüşürken artık kendisine hiçbir inancı kalmamıştır. Kendi yıkımını kendi hazırlar... Yönetmen Martin Scorsese’nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen siyah beyaz filmde Robert De Niro, unutulmaz bir performans çıkarıyor. Tüm zamanların en iyi spor filmlerinden biri...
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