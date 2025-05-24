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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki Sultan Yılmaz'ın muamma ölümü... | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Sultan'ın muamma ölümü...

        Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki Sultan Yılmaz, son yolcuğuna uğurlandı. Çocuğun, ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazayla ya da intihar olabileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 08:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:28
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        14 yaşındaki Sultan'ın muamma ölümü...
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        Başkent'te olay, önceki gün öğle saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        KAZA MI İNTİHAR MI?

        İHA'daki haberlere göre ilk incelemede, cinayet şüphesinin bulunmadığı; olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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        #Sultan Yılmaz
        #Son dakika haberler
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