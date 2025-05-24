14 yaşındaki Sultan'ın muamma ölümü...
Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki Sultan Yılmaz, son yolcuğuna uğurlandı. Çocuğun, ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazayla ya da intihar olabileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor
Başkent'te olay, önceki gün öğle saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Sultan Yılmaz evindeki ruhsatsız tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.
KAZA MI İNTİHAR MI?
İHA'daki haberlere göre ilk incelemede, cinayet şüphesinin bulunmadığı; olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.