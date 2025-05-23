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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

        Ankara'da 14 yaşındaki kız çocuğu evinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 01:26 Güncelleme: 23.05.2025 - 01:26
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        14 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 13:00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşindaki kız çocuğu S.Y., evinde bulunan ruhsatsız silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Vefat eden çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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