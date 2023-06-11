Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de başladı

Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin 14'üncüsü, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Gala Konser" ile başladı.

Giriş: 11.06.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de başladı
HABERTURK.COM

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, depremzedeler ile şehit yakınlarının da katıldığı konserde solist sanatçılardan soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili, ünlü bestecilerin seçkin opera eserlerinden örnekler seslendirdi.

Verdi, Bizet, Rossini, Puccini, Handel, Lehar, Offenbach'ın aryalarının yer aldığı konserde, Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası, solistlere eşlik etti.

Sanatçılar, konserin sonunda izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerine ait etkinliklerin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran'da "Saraydan Kız Kaçırma", 15 Haziran'da "La Traviata", 18 Haziran'da "Andrea Chenier" ve 22 Haziran'da "Aida Operası" ile AKM'de devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Hayat kurtaran tesadüf! Marketteki saldırgana alışveriş yapan polis müdahale etti
Hayat kurtaran tesadüf! Marketteki saldırgana alışveriş yapan polis müdahale etti
Otel banyolarında neden telefon bulunur?
Otel banyolarında neden telefon bulunur?
Ses analizi ile deşifre oldular! 3 ilde 'Akort' operasyonu düzenlendi
Ses analizi ile deşifre oldular! 3 ilde 'Akort' operasyonu düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.