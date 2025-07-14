14 Temmuz TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece TRT 1, Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TV8 ve Now TV gibi kanallarda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Prime time kuşağında yer alan diziler, filmler, yarışma programları izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, sabah ve öğle saatlerinde yayınlanan yapımlar da takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...