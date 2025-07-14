14 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı
14 Temmuz TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Gününü ekran başında geçirmek isteyen seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. İşte, 14 Temmuz 2025 Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
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14 Temmuz TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece TRT 1, Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TV8 ve Now TV gibi kanallarda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Prime time kuşağında yer alan diziler, filmler, yarışma programları izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, sabah ve öğle saatlerinde yayınlanan yapımlar da takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 En Büyük Şaban
00:30 Aile Arasında
02:45 En Büyük Şaban
04:15 Kızılcık Şerbeti
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Kuralsız Sokaklar
01:00 Uzaylı Tehdidi
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti (5. Bölüm)
00:20 - Güven Bana
02:30 - Aldatmak
05:20 - Bir Küçük Gün Işığı
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Şekerpare
22:00 Berlin Kaplanı
23:45 Berlin Kaplanı
01:45 Tarkan Gümüş Eyer
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:05 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:45 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"
01:40 Kim Gitsin?
02:55 Seksenler
03:45 Teşkilat (Tekrar)
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:15 Hababam Sınıfı Askerde
00:45 İlk Buluşma
03:00 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
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