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        Haberler Bilgi Magazin 14 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        14 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        14 Temmuz TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Gününü ekran başında geçirmek isteyen seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. İşte, 14 Temmuz 2025 Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:01
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        • 1

          14 Temmuz TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece TRT 1, Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TV8 ve Now TV gibi kanallarda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Prime time kuşağında yer alan diziler, filmler, yarışma programları izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenirken, sabah ve öğle saatlerinde yayınlanan yapımlar da takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Aile Arasında

          22:45 En Büyük Şaban

          00:30 Aile Arasında

          02:45 En Büyük Şaban

          04:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Turnike

          23:15 Kuralsız Sokaklar

          01:00 Uzaylı Tehdidi

          03:00 Zalim İstanbul

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          17:00 - Oflu Hoca'nın Şifresi

          19:00 – atv Ana Haber

          20:00 – Aile Saadeti (5. Bölüm)

          00:20 - Güven Bana

          02:30 - Aldatmak

          05:20 - Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Şekerpare

          22:00 Berlin Kaplanı

          23:45 Berlin Kaplanı

          01:45 Tarkan Gümüş Eyer

          03:00 Kiralık Aşk

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Balkan Ninnisi

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:05 Kasaba Doktoru

          13:00 Seksenler

          14:10 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber (Canlı)

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Gönül Dağı

          22:45 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"

          01:40 Kim Gitsin?

          02:55 Seksenler

          03:45 Teşkilat (Tekrar)

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Recep İvedik

          22:15 Hababam Sınıfı Askerde

          00:45 İlk Buluşma

          03:00 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

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