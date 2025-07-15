14 gündür sonra ölü bulundu

Ardahan'ın Damal ilçesinde, kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T.'nin (53) bulunmasına yönelik polis başta olmak üzere ilgili kurumların başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti.

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B.T.'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerindeki incelemeler sonrası cenaze, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.