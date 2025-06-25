13 yaşındaki Fatma Nur'dan haber yok!

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde yaşayan Fatma Nur Ören'den (13), 20 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile kendi imkanlarıyla yaptığı aramalar sonuçsuz kalınca, durumu polise bildirdi.

Kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri, Fatma Nur'un kaybolduğu gün giydiği kıyafetleri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Fatma Nur Ören'in gidebileceği yerler de araştırılmaya başlandı. Diğer yandan aile, kızlarının fotoğrafıyla sosyal medyadan paylaşım yaparak yardım istedi.

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Ören ailesi, "Fatma Nur daha 13 yaşında. Hayatından endişe ediyoruz. Gören ya da yerini bilenlerin en yakın polis merkezine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesini rica ediyoruz" dedi.