12 Temmuz reyting sonuçları açıklandı: Cumartesi günü en çok ne izlendi?
12 Temmuz 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yine yoğun bir izlenme yarışı yaşandı. Prime time kuşağında yayınlanan diziler, sinema filmleri ve yarışma programları izleyicileri ekran başına toplarken, bazıları ise reyting sıralamasında gerilerde kaldı. İşte, 12 Temmuz 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları ve reyting listesinde ilk 10'a giren programlar…
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12 Temmuz 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciler yine heyecan dolu bir gün geçirdi. Gündüz saatlerinde yayınlanan programlar bilgilendirici ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekerken, akşam kuşağında ekranlara gelen dizi, film ve yarışmalar izleyiciyle büyük bir rekabet içinde buluştu. Günün sonunda açıklanan reyting verileri ise seyircilerin tercihini yansıttı. Peki, 12 Temmuz Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte günün reyting sonuçlarına göre ilk 10 yapım listesi…
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12 TEMMUZ CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Türkiye - İtalya FIVB – TRT 1
Güldür Güldür Show – Show TV
Çakallarla Dans 5 (T.S) – ATV
Madalyon (Y.S) – ATV
Yalancı Yarım (T.S) – Star TV
MasterChef Türkiye (Özet) – TV8
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
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12 TEMMUZ CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye – TV8
Türkiye - İtalya FIVB – TRT 1
Güldür Güldür Show – Show TV
MasterChef Türkiye (Özet) – TV8
Sürpriz Kutusu – TRT Çocuk
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
Aslan'ın Deney Odası – TRT Çocuk
İbi – TRT Çocuk
Trafik Tayfa – TRT Çocuk
Ya Sonra (T.S) – Show TV
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