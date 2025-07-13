Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 12 Temmuz 2025 reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        12 Temmuz reyting sonuçları açıklandı: Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        12 Temmuz 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yine yoğun bir izlenme yarışı yaşandı. Prime time kuşağında yayınlanan diziler, sinema filmleri ve yarışma programları izleyicileri ekran başına toplarken, bazıları ise reyting sıralamasında gerilerde kaldı. İşte, 12 Temmuz 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen yapımları ve reyting listesinde ilk 10'a giren programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 08:48 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          12 Temmuz 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciler yine heyecan dolu bir gün geçirdi. Gündüz saatlerinde yayınlanan programlar bilgilendirici ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekerken, akşam kuşağında ekranlara gelen dizi, film ve yarışmalar izleyiciyle büyük bir rekabet içinde buluştu. Günün sonunda açıklanan reyting verileri ise seyircilerin tercihini yansıttı. Peki, 12 Temmuz Cumartesi günü en çok hangi yapımlar izlendi? İşte günün reyting sonuçlarına göre ilk 10 yapım listesi…

        • 2

          12 TEMMUZ CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Türkiye - İtalya FIVB – TRT 1

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Çakallarla Dans 5 (T.S) – ATV

          Madalyon (Y.S) – ATV

          Yalancı Yarım (T.S) – Star TV

          MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 3

          12 TEMMUZ CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Türkiye - İtalya FIVB – TRT 1

          Güldür Güldür Show – Show TV

          MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

          Sürpriz Kutusu – TRT Çocuk

          Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV

          Aslan'ın Deney Odası – TRT Çocuk

          İbi – TRT Çocuk

          Trafik Tayfa – TRT Çocuk

          Ya Sonra (T.S) – Show TV

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Habertürk Anasayfa