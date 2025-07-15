ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silah sınavı ise 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. ÖGG sınav sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...