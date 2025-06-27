110 neyin numarası? 110 numarası kimin, neden arar?

Ayrıca kişi yalnızca kendi başına geldiği durumlarda değil, çevresinde gördüğü bir yangın veya tehlike karşısında da 110’u arayarak yetkilileri bilgilendirme hakkına sahipti. Bu da aslında bir yardım hattı olmanın ötesinde, toplumsal sorumluluğun bir aracına dönüşmesini sağlıyordu. Ancak bu hattın yalnızca gerçekten acil ve müdahale gerektiren olaylar için aranması gerekiyordu. Bilgi alma, şaka yapma ya da gereksiz çağrılarla meşgul edilmesi, gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşılmasını geciktirebiliyordu.

Bugün itibarıyla 110 numarası doğrudan hizmet vermemektedir; onun yerine tüm itfaiye ihbarları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden alınmaktadır. Fakat yine de 110, Türkiye’de yıllar boyunca yangınla mücadelede halkın en çok başvurduğu numaralardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.

REKLAM advertisement1

REKLAM

110 NEYİN NUMARASI?

110, Türkiye’de itfaiye hizmetlerine ulaşmak için kullanılan acil yardım numarasıdır. Yangın başta olmak üzere, yangın riski taşıyan her türlü olayda vatandaşlar 110’u arayarak itfaiyeden destek isteyebilir. Ev, iş yeri, araç ya da orman yangınları gibi acil durumlarda zaman kaybetmeden bu numaraya ulaşmak hayati önem taşır. 110 yangınlarla sınırlı değildir. Sel baskını, mahsur kalma, hayvan kurtarma, baca tutuşmaları, çökme riski taşıyan yapılar ya da gaz sızıntısı gibi olaylarda da itfaiye ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda da 110 aranarak ihbarda bulunulabilir.

İtfaiye birimleri, gelen çağrıya göre olay yerine hızla intikal eder ve teknik donanımları sayesinde yalnızca yangını söndürmekle kalmaz, aynı zamanda olayın yayılmasını önleyecek önlemleri de alırlar. Türkiye’de birçok şehirde 7 gün 24 saat hizmet veren profesyonel itfaiye ekipleri bulunur. Bu ekipler sadece müdahale değil, önleyici hizmetler konusunda da görev yapar. Bina denetimleri, yangın tatbikatları, bilinçlendirme eğitimleri gibi faaliyetlerle olası tehlikelerin önüne geçmeye çalışırlar. REKLAM 110 numarası doğrudan itfaiyeye bağlı çalışan bir hatti temsil etse de, artık acil çağrı sisteminin tek numaraya indirgenmesiyle birlikte 110’un yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden hizmet verilmektedir. Yani vatandaşlar artık 110 yerine 112’yi arayarak yangın ya da benzeri olaylar için itfaiyeye ulaşabilir. Bu değişiklik, daha hızlı ve koordineli bir müdahale sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ancak birçok kişi hâlâ 110 numarasını tanımakta ve bu numaranın geçmişteki önemini bilmektedir. 110 KİMİN NUMARASI? 110, Türkiye’de uzun yıllar boyunca doğrudan itfaiye teşkilatına ait olan acil yardım numarasıydı. Yangınla mücadelede ilk ve en hızlı müdahalenin sağlanabilmesi için vatandaşlar bu numarayı arayarak itfaiyeye ulaşabiliyordu. Gelişen teknoloji ve iletişim sistemleriyle birlikte, Türkiye’deki acil çağrılar tek numara altında birleştirildi. Bu doğrultuda 110 numarası da artık doğrudan aranmamakta, onun yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yangın ve benzeri olaylar için itfaiyeye ulaşılmaktadır.

Yani artık itfaiye kimin numarası diye sorulduğunda, doğrudan 110 yanıtı yerine, "112 üzerinden itfaiyeye ulaşılır" demek daha doğru bir yaklaşım olur. Yine de 110, Türkiye’de yıllarca itfaiyenin temsil ettiği numara olarak bilindiği ve kullanıldığı için halk arasında hâlâ bilinirliğini korumaktadır. Özellikle yaşlı bireyler ya da uzun süredir bu sistemi bilenler tarafından bu numaranın itfaiyeyle özdeşleştiği görülür. REKLAM 110 NUMARASI NEDEN ARAR? 110 numarası, geçmişte Türkiye’de itfaiye hizmetlerine ulaşmak amacıyla kullanılan acil yardım hattıydı ve yangın durumlarında aranırdı. Evinizde, apartmanınızda, bir iş yerinde ya da araçta çıkan yangınlarda vatandaşların ilk aklına gelen numara 110 olurdu. Yangınla sınırlı kalmadan, baca yangını, gaz sızıntısı, asansörde mahsur kalma, sel baskını, su tahliyesi, çökme riski taşıyan yapılar ve mahsur kalan insan ya da hayvanların kurtarılması gibi olaylarda da 110 aranırdı. İtfaiye birimleri bu gibi durumlara hem müdahale eder hem de riskli alanlarda güvenlik önlemleri alarak başka tehlikelerin önüne geçmeye çalışırdı. İhbarın alınmasıyla birlikte, olayın niteliğine göre yeterli sayıda araç ve personel hızla sevk edilirdi. Ayrıca itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında yangını söndürmekle kalmaz, can ve mal kaybını önlemek amacıyla çevre güvenliğini sağlar, gerekiyorsa bina tahliyesi gibi işlemleri de yürütürdü.

Bugün ise 110 numarası yerine artık 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet vermektedir. Bu merkez üzerinden tüm acil durumlar gibi yangın ihbarları da alınmakta ve ilgili itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirilmektedir. Bu değişiklik, vatandaşların hangi numarayı arayacaklarını düşünmeden yalnızca 112’yi tuşlamalarıyla gerekli yardımın ulaştırılmasını hedefler. Geçmişteki kullanım alışkanlıkları sebebiyle 110 hâlâ birçok kişi tarafından itfaiye numarası olarak bilinmeye devam etmektedir.