11. AIMA Müzik Festivali başlıyor!

Her yıl klasik müziğin usta isimleri ile genç yeteneklerini bir araya getiren AIMA Müzik Festivali, Ayvalık’ta sanatseverlere ilham veren bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Uluslararası işbirlikleri, usta eğitmenlerin verdiği masterclasslar ve tarihi mekânlarda gerçekleşen konserlerle festival yalnızca bir konser serisi değil; aynı zamanda bir kültür ve eğitim platformu niteliği taşıyor.

Kurucusu Prof. Filiz Ali’nin vizyonu ve sanata gönül veren kurum ve kişilerin katkılarıyla AIMA, yaz sezonuna, 14 Haziran’da gerçekleşen Duo BalKan (Önder Baloğlu, Çağdaş Özkan) konseriyle enerjik bir başlangıç yaparken; festival programı Eylül ayı ortasına dek Ayvalık merkez, Cunda Adası ve Küçükköy’de gerçekleşecek birbirinden özel konserlerle zenginleşecek.

Festival, 25 Temmuz’da Franz Schubert’in Türkiye’de nadiren seslendirilen 1824 tarihli “Octet” adlı eseriyle açılacak. Konserde; Ayşegül Kirmanoğlu (klarnet), Okan Akbaş (korno), Seyfi Can Dağlar (fagot), Banu Selin Aşan ve Eylül Umay Taş (keman), Emir Kemancı (viyola), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Deniz Yurdakul (kontrabas) sahne alacak.

Konser, Allianz Türkiye destekçiliğinde, Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi’nde gerçekleşecek.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞ: MIMF’DEN KONUK GENÇ VİRTÜÖZLER

AIMA ile Yunanistan’ın prestijli Molyvos Uluslararası Müzik Festivali (MIMF) arasındaki işbirliği bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Midilli Kalesi’nde etkileyici bir performansa imza atan genç kemancılar Evangelia Koutsodimou ve Ioannis Nikolis, bu yıl 6 Ağustos akşamı Küçükköy’deki S.Ü. Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi’nde sahne alacak. Sanatçılar, J.S. Bach’tan Paganini’ye, Kreisler’den Ysaÿe’ye uzanan zengin bir repertuvar sunacak.

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Levent Gürçay’ın desteklediği bu etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

USTALARDAN YAYLI ÇALGILAR GECESİ

AIMA Keman Masterclass eğitmenleri Marc Danel ve Pelin Halkacı Akın’ın yanı sıra, usta müzisyenler Yağmur Tekin (viyola), Artemis Sis Balkız (viyola), Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Gözde Yaşar’ın (viyolonsel) bir araya gelecekleri konserde, 19 Ağustos akşamı Çaykovski ve Brahms’ın yaylı sextet yapıtları seslendirilecek.

Etkinlik, Alev Komili ev sahipliğinde ve Institut français de Turquie’nin desteğiyle gerçekleşecek.

“RAVEL YILI”NA ÖZEL AÇIKLAMALI DİNLETİ

AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi, 29 Ağustos'ta çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Başarılı piyanist Emre Yavuz ve müzikolog Prof. Filiz Ali, “Ravel Yılı” anısına açıklamalı bir dinleti sunacak.