100 Yıllık Yarışta Bir İlk: Türk Ekibi Rolex Fastnet Yarışı’nda

26 Temmuz 2025’te, İngiltere'nin Cowes kentinden başlayacak yarışta, ilk kez Türk bayrağı bu ikonik rotada dalgalanacak. Fastnet Kayalığı’nı dönerek Fransa'nın Cherbourg kentinde sona erecek 695 deniz millik bu zorlu rota, yelken dünyasının en taktiksel ve sert deniz koşullarına sahip etaplarından biri olarak biliniyor.

Yarışa katılacak olan sekiz kişilik Türk ekibi, yelkeni hayatının merkezine koymuş, farklı mesleklerden gelen deneyimli denizcilerden oluşuyor. Tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen ekip, şimdiye dek tüm hazırlık sürecini kendi olanaklarıyla yürüterek, hem dayanışmanın hem de tutkuyla yapılan sporun en ilham verici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ekip lideri ve dümenci Yiğit Eroğlu, 2009 yılında kurucu ortağı olduğu Hedef Yelken Okulu ile yelkeni hayatının merkezine almış bir isim. Türkiye’de birçok bireysel ve kurumsal eğitimin yanı sıra, 2019’da düzenlenen ve Türkiye’nin en yüksek katılımlı yat yarışlarından biri olan Visa Bosphorus Regatta’nın organizasyonunda da kilit rol üstlendi. 2017’den bu yana İngiltere’de yarışlara katılan Eroğlu, bu coğrafyanın zorlu denizlerini yakından tanıyor. Ayrıca Atlantik geçişi deneyimi, açık deniz yarışlarında strateji, tempo yönetimi ve meteorolojik okuma kabiliyeti kazandırdı.

Ekip adına konuşan Yiğit Eroğlu:“Bu sadece bir yarış değil; bu, bir bayrağın, bir milletin ve bir inancın mücadelesi. Yüzyıllık bu tarihi yarışta ilk kez Türkiye’yi temsil etmek bizim için büyük bir gurur. Amacımız, genç yelkencilere ‘imkânsız yoktur’ duygusunu yaşatmak ve ülkemizi bu prestijli arenada hak ettiği yere taşımak. Şu anda tamamen kendi imkânlarımızla bu büyük hedefin peşindeyiz. Ancak inanıyoruz ki bu yolculuk, bizimle aynı vizyonu ve heyecanı paylaşan markalar ve kurumlarla çok daha güçlü bir hale gelebilir. Türk bayrağını bu tarihi sahnede en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sadece bir spor mücadelesi değil; aynı zamanda inançla ve kararlılıkla yola çıkan Türk denizcilerinin uluslararası alandaki yerini sağlamlaştırma çabasıdır.”