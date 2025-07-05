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        Haberler Gündem Güncel 100'er kiloluk 2 yayın balığı yakaladılar | Son dakika haberleri

        Borçka'da 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar

        Artvin'in Borçka ilçesinde amatör balıkçılar baraj gölünde yaklaşık 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:19
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          Samsunlu amatör balıkçılar Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), balık avlamak için Artvin’deki Borçka Barajı'na gitti.

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          Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya bırakan balıkçılar, birkaç saat süren bekleyişin ardından büyük balıkların oltalarına takıldığını fark etti.

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          Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı.

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          Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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