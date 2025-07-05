Borçka'da 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar
Artvin'in Borçka ilçesinde amatör balıkçılar baraj gölünde yaklaşık 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı
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Samsunlu amatör balıkçılar Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), balık avlamak için Artvin’deki Borçka Barajı'na gitti.
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Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya bırakan balıkçılar, birkaç saat süren bekleyişin ardından büyük balıkların oltalarına takıldığını fark etti.
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Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı.
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Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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