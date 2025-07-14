3- Depremzede öğrenciler için uygulanan ek kontenjan devam ediyor mu?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için ayrıcalık tanındı.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 1 ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Buna göre, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek. Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup olmama durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Bu kapsamda bu yıl liselere 6 bin 770 ek kontenjan sağlandı.