10 ilde Bayğara suç örgütüne baskın: 106 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; elebaşılığını yurt dışında firari Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

10 KENTTE 106 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

REKLAM advertisement1

DHA'daki habere göre Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 şüpheli yakalandı.

4 EL BOMBASI VE 3 ADET KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

54 AYRI OLAYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheliler haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Haraç' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olaydan adli işlem başlatıldı.