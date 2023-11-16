HANGİ OPERATÖRLERDE 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET OLACAK?



Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer GSM operatörlerini kullanan öğrenciler için sevindiren haber geldi. Öğrenciler hangi operatörlerde ücretsiz internet olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide ise “ Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir.” ifadeleri yer aldı. Dolayısıyla ücretsiz internet desteği tüm operatörlerde geçerli olacak.