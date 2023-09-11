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        Haberler Gündem 1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin kimdir? 1 milyon TL ödül kazanan Rabia Birsen Güvercin kaç yaşında, nereli ve koluna ne oldu?

        Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin kimdir?

        Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya doğru yanıtı vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Güvercin'in hayatı özellikle sosyal meyda üzerinden gündeme geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyonluk soruyu kazanan Rabia Birsen Güvercin'in hayat hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:53
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        • 1

          ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 6.kez 1 milyon TL'lik soru açıldı. Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruya doğru yanıt vererek büyük ödülü kazandı. Rabia Birsen Güvercin milyoner olurken hayatı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster milyoneri Rabia Birsen Güvercin'in hayat hayatı ve yaşı hakkında ayrıntılar...

        • 2

          MİLYONER OLDU!

          ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı ve 1 milyon TL'nin sahibi oldu.

        • 3

          RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

          Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin 24 yaşında, aslen Konyalı ve Ankara'da yaşıyor.

        • 4

          Güvercin, bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin protez kol kullanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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