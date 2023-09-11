ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 6.kez 1 milyon TL'lik soru açıldı. Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL'lik soruya doğru yanıt vererek büyük ödülü kazandı. Rabia Birsen Güvercin milyoner olurken hayatı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster milyoneri Rabia Birsen Güvercin'in hayat hayatı ve yaşı hakkında ayrıntılar...