1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi, havale ve EFT yapılır mı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatillerden biri olması sebebiyle pek çok soru gündeme geldi. Bunlardan biri de 1 Mayıs'ta bankaların çalışma saatleri oldu. 1 Mayıs'ın bu sene çarşamba gününe denk gelmesi sebebiyle "1 Mayıs'ta bankalar açık mı, havale ve EFT ne zaman hesaba geçer?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte, 1 Mayıs 2024 bugün bankaların durumu ile ilgili detaylar...
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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, bu yıl hafta içi çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil günleri arasında yer alması nedeniyle bankaların çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor. Peki, 1 Mayıs bankalar tatil mi, kapalı mı? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
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1 MAYIS'TA BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI?
Bankalar, 1 Mayıs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü kapalı olacak.
Bankalar, 2 Mayıs Perşembe günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
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EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?
1 Mayıs'ta bankaların kapalı olması nedeniyle EFT ve Havale işlemleri de bankaların açıldığı gün olan 2 Mayıs 2024 Perşembe günü hesaplara geçecek.
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