1. Lig play-off finali Sakarya'da oynanacak
TFF, Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig play-off finalinin 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off finali, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak." denildi.