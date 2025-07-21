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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı - Futbol Haberleri

        1. Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

        Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 1. ve 2. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:05
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        Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunda ilk 2 haftanın programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk iki haftanın maç programı şöyle:

        1. Hafta

        8 Ağustos Cuma:

        21.30 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        9 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        19.00 İstanbulspor-Serik Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        21.30 Atakaş Hatayspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

        21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)

        10 Ağustos Pazar:

        16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

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        19.00 Boluspor-Vanspor FK (Stat henüz açıklanmadı)

        21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

        21.30 Bodrum FK-Pendikspor (Bodrum İlçe)

        11 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor (Esenler Erokspor)

        2. Hafta

        15 Ağustos Cuma:

        21.30 Serik Belediyespor-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

        16 Ağustos Cumartesi:

        16.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

        19.00 Sarıyer-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

        21.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

        21.30 Adana Demirspor-Çorum FK (Yeni Adana)

        17 Ağustos Pazar:

        19.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

        19.00 Vanspor FK-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)

        21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

        21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

        18 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

        Not: Saha bilgisi boş bırakılan karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

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