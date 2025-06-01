Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 1 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL || Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        1 Haziran Pazar TV yayın akışı listesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        İzleyiciiler ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. Bugün kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler 1 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 1 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyici karşısına çıkıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların günlük yayın akışları ile belli oluyor. Bugünü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 1 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini inceliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Haziran Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Japon İşi

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Köşeyi Dönen Adam

          14:30 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          23:15 Kibarca Öldürmek

          00:45 Köşeyi Dönen Adam

          02:15 Kibarca Öldürmek

          03:30 Resimdeki Sevgili

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Kuruluş Osman

          15:30 Can Borcu

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Can Borcu

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Kara Murat Fatih'in Fedaisi

          16:30 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

          22:30 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

          01:15 Android Polis

          03:00 Yargı

          05:45 5N1K

          06:15 Arda ile Omuz Omuza

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Kral Kaybederse

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Senede Bir Gün

          01:30 Kral Kaybederse

          03:30 Kaderimin Oyunu

          04:30 Türk Müziği

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:20 Hayallerinin Peşinde

          06:05 Beni Böyle Sev

          08:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Lingo Türkiye

          14:10 Gönül Dağı

          17:30 Kod Adı Kırlangıç

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

          00:15 3'te 3

          01:35 Bir Zamanlar İstanbul

          03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          16:00 Çift Kişilik Oda

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Deli Deli Küpeli

          22:00 Çift Kişilik Oda

          03:45 Adım Farah

          04:45 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 İşte Benim Stilim

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

          1 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Beykoz'da otomobil dereye uçtu
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        Tarihe geçen final PSG'nin!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        PSG taraftarlarından Gazze mesajı
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Habertürk Anasayfa