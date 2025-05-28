1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık Bebek Kaç Saatte Bir, Ne Kadar Beslenmeli?

1 Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık Bebek Kaç Saatte Bir, Ne Kadar Beslenmeli?

1 Aylık Bebek Beslenmesi

Beslenme Sıklığı: 2-3 saatte bir, günde 8-12 kez

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Miktar: Emzirilen bebeklerde süreye göre (her emzirmede 15-20 dakika); mama ile beslenenlerde 60-90 ml

Notlar:

Bebeğin mide kapasitesi küçüktür, sık sık beslenmek ister.

Açlık belirtileri ağlamadan önce ortaya çıkar: emme hareketleri, elleri ağza götürme gibi.

Gece beslenmeleri mutlaka devam etmelidir.

3 Aylık Bebek Beslenmesi

Beslenme Sıklığı: 3-4 saatte bir, günde 6-8 kez

Miktar: Emzirilen bebeklerde her emzirme 15-20 dakika; mama ile beslenenlerde 120-150 ml

Notlar:

Bebeğin mide kapasitesi arttığı için beslenme sıklığı azalır.

Uyku düzeni oluşmaya başlar, gece beslenmeleri biraz seyrekleşebilir ancak tamamen kesilmemelidir.

Gelişim takibi yapılmalı, kilo artışı normalse yeterli beslendiği varsayılabilir.

6 Aylık Bebek Beslenmesi

Beslenme Sıklığı: 4-5 saatte bir, günde 5-6 kez

Miktar: Anne sütü/mama: 180-210 ml Ek gıdaya başlandığı için öğün başına 1-2 tatlı kaşığı ile başlanıp kademeli artırılır Notlar: Bu ayda ek gıdaya başlanır ancak ana besin hala anne sütü ya da mamadır. Öğle saatlerinde yoğurt, sebze püresi gibi tek bileşenli ek gıdalar verilebilir. Su verilmeye başlanabilir ancak aşırıya kaçılmamalıdır. 9 Aylık Bebek Beslenmesi Beslenme Sıklığı: Günde 3 ana öğün + 2 ara öğün + 2-3 kez anne sütü/mama Miktar: Katı gıdalar: Her ana öğünde yaklaşık 100-150 gram Anne sütü/mama: 180-240 ml Notlar: Bebeğin neredeyse yetişkin gibi beslenmeye başladığı dönemdir. Et, tavuk, balık, tam tahıllar, yumurta sarısı, yoğurt gibi besinler verilmelidir. Parmak gıdalarla bebeğin kendi kendine beslenmesi teşvik edilebilir. Su tüketimi artar; yemeklerle birlikte 100-150 ml su verilebilir.

Genel Öneriler ve Uyarılar Her bebeğin ihtiyacı farklıdır; miktarlar ortalama değerlerdir. Kilo takibi, idrar miktarı, dışkılama düzeni, huzur durumu gibi işaretler beslenmenin yeterli olup olmadığını gösterir. Ek gıdaya geçişte her yeni besin 3 gün kuralıyla denenmeli, alerji belirtileri gözlemlenmelidir. Hazır mamalar kullanılıyorsa, ambalaj üzerindeki ölçülere ve saklama koşullarına dikkat edilmelidir. Anne sütü alan bebekler, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeli; 6. aydan itibaren ek gıdalar destekleyici olarak verilmelidir. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için yaşına uygun ve düzenli beslenme alışkanlıkları oluşturmak hem fiziksel büyümeyi hem de bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Beslenme planları mutlaka çocuk doktorunun takibiyle şekillendirilmelidir.

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